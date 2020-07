Coronavirus: 279 nouveaux cas et 15 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne

Dans le bilan de ce lundi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est à nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 19e jour consécutif d’augmentation.

Par rapport au bilan communiqué la veille, 299 cas sont venus s’ajouter, portant le total de contaminations au Covid-19 en Belgique à 66.026 depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres de Sciensano. Par rapport à la semaine précédente, l’augmentation est de 71%, comme la veille, contre 63% samedi, 89% vendredi, 91% jeudi, 89% mercredi, 79% mardi et 66% lundi. Au cours de la période du 17 au 23 juillet, il y a eu en moyenne 279 cas par jour. Cette moyenne était de 154 lundi dernier, 175 mardi, 184 mercredi, 192 jeudi, 221 vendredi, 216 samedi et 255 dimanche).

Le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants continue également d’augmenter. Pour la période s’étalant sur deux semaines, et jusqu’au 23 juillet inclus, 26,9 cas ont été recensés (contre un décompte de 24,6 la veille).

Pour rappel, l’Institut de Santé publique ne prend pas en compte les chiffres des quatre derniers jours dans l’attente qu’ils soient consolidés.

Le nombre total de décès des suites du Covid-19 en Belgique reste pour l’instant à 9821. On a dénombré 1,9 décès entre le 17 et le 23 juillet, c’est 32% de moins que la semaine précédente.

Le nombre de nouvelles hospitalisations repart quant à lui à la hausse. Entre le 17 et le 23 juillet, il y a eu en moyenne 15,3 personnes admises à l’hôpital par jour. C’est une hausse de 53% par rapport à la semaine précédente. Et la tendance devrait se poursuivre puisque 28 hospitalisations sont déjà renseignées à la date du 24 et 20 à la date du 25. On reste toutefois loin des pics du printemps dernier. Pour rappel, le record de nouvelles hospitalisations en un jour remonte au 28 mars et s’élevait à 629.