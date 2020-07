Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 26 juillet.

Coronavirus: 255 cas par jour en moyenne, une hausse de 71% par rapport à la semaine précédente

Le nombre de cas de coronavirus en Belgique continue de grimper dans le bilan de ce dimanche. C’est le 18e jour consécutif d’augmentation.

Plus de 80% des nouveaux contaminés ont moins de 60 ans

Si l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus concerne tous les groupes d’âge en Belgique, la hausse est nettement plus marquée pour les moins de 60 ans, qui représentent 86% de l’ensemble des cas diagnostiqués entre le 16 et le 22 juillet, apprend-on dimanche sur le site info-coronavirus.be, coordonné par le SPF Santé publique et le Centre de crise.

Le professeur de la VUB Dirk Devroey estime que confiner Anvers est la seule solution

Professeur en médecine généraliste et vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), Dirk Devroey plaide dimanche pour confiner entièrement Anvers, seule solution à ses yeux pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il affirme que dans d’autres pays, la décision aurait déjà été prise depuis longtemps.

Coronavirus dans le monde: Bolsonaro testé négatif et chiffres records de nouvelles contaminations

Le président brésilien a annoncé samedi qu’il n’était plus infecté par le coronavirus, qui a forcé son pays à annuler La traditionnelle fête de fin d’année à Rio de Janeiro et dont le nombre des victimes se multiplie dans le monde.

Coronavirus: plus de 16 millions de cas déclarés dans le monde

Plus de 16 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche matin.

Un premier cas «suspecté» en Corée du Nord qui se met en état d’«urgence maximale»

Un premier cas «suspecté» de coronavirus a été répertorié en Corée du Nord, qui s’est mise en état d’«urgence maximale», a annoncé dimanche l’agence officielle KCNA.

Coronavirus: Madrid assure que la «situation est sous contrôle»

Le gouvernement espagnol a assuré dimanche qu’en dépit de la flambée de cas de coronavirus, la situation était «sous contrôle», dans une réponse aux pays ayant annoncé des restrictions à l’égard de l’Espagne.

Coronavirus: un manque à gagner de 200 millions d’euros pour le Barça

Le FC Barcelone a subi cette saison un manque à gagner d’environ 200 millions d’euros à cause de la pandémie de Covid-19, affirme dimanche son président Josep Maria Bartomeu.

Premier report d’un match de foot au Japon depuis la reprise

Un match du championnat japonais de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans l’effectif d’une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois.

