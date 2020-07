Conseil national de sécurité ce lundi: la tête à l’Anvers

Les bourgmestres ont déjà le pouvoir de confiner une commune, un quartier, etc. Ils ont peut-être besoin d’un soutien plus net et d’une règle bien claire en provenance du fédéral. BELGA

Le Conseil national de Sécurité de ce lundi va à nouveau resserrer des boulons. Tout est possible. Dans une certaine mesure.

On ne le savait pas encore jeudi mais le dernier Conseil national de Sécurité allait en talonner un autre: celui de ce lundi, initialement prévu en fin de semaine, que la Première ministre Sophie Wilmès a décidé d’anticiper. C’est aussi ce que souhaitait la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block.

Au programme, « des mesures nationales supplémentaires » et «une approche locale forte, fondamentale pour les zones les plus touchées ». À quoi faut-il s’attendre?

1.. La bulle

On y pense tout de suite. La bulle de contacts pourrait repasser de 15 à 10 personnes. Plusieurs experts avaient regretté que le dernier CNS ne restreigne pas la sphère privée. L’infectiologue Erika Vlieghe, la présidente du groupe d’experts en charge de la stratégie de déconfinement (GEES) avait fait savoir qu’elle y était favorable. Et Bart De Wever avait clairement déploré dans les colonnes de nos confrères du Laatste Nieuws samedi que la décision n’ait pas été prise: «Je pense que c’est une erreur et qu’ils devront le faire – malheureusement – très bientôt. Au moins la limiter jusqu’à dix ». La Province d’Anvers a pris les devants: la cellule de crise a d’ores et déjà décidé de «fixer» les bulles de contact à 10 personnes pour 4 semaines.

2.. Le confinement

Il semble peu probable qu’un retour au confinement soit à l’ordre du jour. Ce serait un trop gros coup au moral de chacun. La mesure serait extrêmement mal vécue, tant par les acteurs économiques que par les citoyens. Mais localement, rien ne peut être exclu. Et depuis jeudi, les autorités locales en ont les moyens. Mais les bourgmestres ont peut-être besoin d’une ligne hiérarchique plus nette en provenance du fédéral pour agir. Par ailleurs, une recommandation pour un certain retour à la norme «télétravail» pourrait être sur la table.

3.. Les événements festifs

La réduction globale du nombre de contacts reste au cœur de la stratégie préconisée par les infectiologues, en plus du masque, des mesures d’hygiène et de la distance physique. On peut donc raisonnablement envisager que les événements festifs se retrouvent à nouveau placés sous contrainte. Ou supprimés. Comme la Foire du Midi, dont l’ouverture est prévue ce samedi 1er août, pour tout le mois. Elle a déjà été postposée une première fois, mais son maintien avait été entériné à la fin du mois de juin. Les forains retiennent une nouvelle fois leur souffle. La province d’Anvers prône déjà le report des fêtes privées et l’interdiction des réunions de plus de 10 personnes dans l’espace public.

4.. Le sport

En Flandre, ce sera applicable dès ce lundi: le public ne sera plus autorisé à assister à des activités et compétitions sportives à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. La Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-elle adopter la même position et revoir ses différents protocoles de déconfinement en vigueur depuis le 1er juillet?

5.. Le masque

Depuis samedi, suite aux décisions du CNS de jeudi, le masque est obligatoire dans les lieux publics fort fréquentés (marchés, brocantes, rues commerçantes, horeca, bâtiments administratifs, etc.). Les Communes sont aux manettes pour délimiter les zones d’application. Le CNS de ce lundi décidera-t-il de le rendre obligatoire sur tout l’espace public?