Deux buts et un assist: Kevin De Bruyne égale le record Thierry Henry

Manchester United, 3e, et Chelsea, 4e, accompagneront le champion Liverpool et son premier dauphin Manchester City (avec un doublé de Kevin De Bruyne et un 20e assist, record égalé en une saison) la saison prochaine en Ligue des champions.

Leicester, 5e, se contentera d’une place en phase de groupes de l’Europa League. Ces cinq équipes ont maintenu leur position à l’issue de la 38e et dernière journée de la Premier League, le championnat d’Angleterre de football de division 1, jouée dimanche en fin d’après-midi. La dernière place européenne (qualifications de l’Europa League) réservée au 6e est revenue à Tottenham (avec Toby Alderweireld mais sans Jan Vertonghen) grand bénéficiaire dans le haut du tableau de cette ultiume journée jouée à huis clos. Dans le bas du classement, Watford de Christian Kabasele, 19e, et Bournemouth, 18e, sont renvoyés en Championship (D2) où Norwich avait déjà sa place assurée depuis quelques temps.

Deux duels concernaient directement la qualification européenne: Leicester (5e), avec Youri Tielemans titulaire et Dennis Praet à partir de la 73e minute, accueillait Manchester Utd (3e); Chelsea (4e), sans Michy Batshuayi écarté depuis la reprise de la compétition en juin, recevait Wolverhampton et Leander Dendocker.

Les Red Devils se sont imposés 0-2 à la suite d’un penalty de Fernandes (71e) et d’un but tardif de Lingard (90e+8). Jamie Vardy (Leicester) se consolera avec le titre de meilleur buteur de la saison (23 buts).

Chelsea n’a pas tremblé face aux Wolves et a frappé juste avant la pause via Mount (45e+1) et l’homme en forme Giroud (45e+4).

Les Spurs de José Mourinho ont ouvert la marque par Kane (13e) sur la pelouse de Crystal Place. Les Eagles, privés de Christian Benteke suspendu, ont égalisé par Schupp (53e) mais le point a suffi à Tottenham pour dépasser Wolverhampton au classement final.

Dans la lutte pour le maintien, Christian Kabasele et Watford ont très vite été menés à Arsenal à la suite d’un penalty d’Aubameyang (4e). La cause semblait entendue à la 25e après le but de Tierney (2-0) et surtout à 0-3 par l’inévitable Aubameyang (33e, son 22e but). Deeney a maintenu l’espoir grâce à un penalty de Deeney (43e) et Welbeck (67e, 3-2) a relancé le suspense en vain.

Aston Villa, où Bjorn Engels est à l’infirmerie depuis pas mal de temps, a ramené un nul 1-1 de West Ham et a ainsi sauvé sa place dans l’élite que les Villans avaient retrouvée cette saison.

On soulignera encore les 12e et 13e but de la campagne de Kevin De Bruyne lors du plantureux succès de Man City contre Norwich (5-0). KDB a aussi porté à 20 le nombre de ses assists, et a du coup égalé le record de Premier League de Thierry Henry.

Origi, titulaire avec Liverpool, a lui aussi trouvé le chemin des filets lors de la victoire 1-3 à Newcastle en marquant le 2e but (59e)..