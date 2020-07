Cerfontaine: 130 pages d’anecdotes historiques sur nos villages

Les petites histoires font la grande histoire. On en compte beaucoup à Cerfontaine. Un nouvel ensemble de bulletins du musée les réunit.

Un nouveau tome des bulletins du musée, qui reprend 30 bulletins des années 1997 à 2001, vient de sortir de presse. Il compte 130 pages A4 et 300 rubriques différentes sur les différents villages de l’entité (16€ + port éventuel: 5€). Cet ouvrage permettra aux lecteurs qui n’étaient pas abonnés à l’époque de découvrir de très nombreuses anecdotes et autres événements. Ces histoires ont défrayé la chronique de chacun des villages, ont un rapport avec ceux-ci ou encore concernent des seigneurs lointains.

Un exemple, celui de Charles II de Lorraine, seigneur également de Florennes et donc de Cerfontaine. Il fait venir Jeanne d’Arc à Vaucouleurs, en 1429, car il la prend pour une sorcière qui peut le guérir de ses infirmités. Elle lui répond qu’elle ne peut rien pour lui mais que la première chose à faire est de renvoyer sa concubine et de rappeler son épouse. Au lieu de la faire fouetter, il lui offre un cheval harnaché pour rejoindre la cour de France.

Il y en a pour tous les villages comme à Daussois où, en 1740, une épidémie sévit dans le village: cette fièvre maligne paraît légère mais, après un jour ou deux, elle s’empare de la tête des malades qui tombent dans une sorte de léthargie.

Victimes de soldats français

À Senzeilles, en 1642, des soldats français viennent saccager le village et tuent 7 habitants dont Pierre Demanet. En 1950, Mme Lehouck a été ministre durant un jour car le lendemain, le parlementaire chargé de constituer le gouvernement a dû laisser cette besogne à un autre.

Silenrieux en 1616: huit sorcières sont brûlées sur un bûcher et en 1858, dix anciens grognards de Napoléon reçoivent la médaille de Sainte-Hélène et sont reçus à la commune où on les régale de quelques libations.

Soumoy n’est pas oublié: plusieurs charivaris ont eu lieu dans le village en 1860. Interrogé par les autorités supérieures, le bourgmestre dit qu’il n’est pas intervenu car il s’agit d’une reprise de justice qui attire chez elle d’honnêtes citoyens pour les escroquer.

En août 1941, l’armée allemande fait démonter les baraquements qui avaient servi au château, en mai 1940, d’hôpital de campagne de l’armée française.

Villers-Deux-Églises: en mai 1802, il y a divorce entre Léopold Paul de Maibe, 29 ans, maître de forges de Vogenée, et Catherine Grawez, du village, 64 ans. Il s’agissait bien sûr d’un mariage «anglais» pour éviter le service militaire. En 2001, suite à une demande de renseignements, on apprend que Yannick Noah, champion de tennis de France en 1981, a des ancêtres djobins, dont Louis Bayet, né en 1809, parti travailler dans le département des Ardennes.

En un mot comme en cent, ce nouveau cahier se lit comme un roman à rebondissements. Il permet de découvrir de nombreuses facettes de la petite histoire du terroir cerfontainois.

musee.cerfontaine@skynet.be – www.histoire-esm.eu