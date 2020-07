«Mes mains et mes pieds étaient si chauds», souffle Quartararo, vainqueur à Jerez

Fabio Quartararo, qui a remporté dimanche sa deuxième victoire de rang en MotoGP, a beaucoup souffert de la chaleur accablante qui régnait sur le circuit andalou de Jerez, avec 36°C dans l’air et 59°C sur la piste.

«A la mi-course j’ai regardé combien de tours restaient et quand j’ai vu douze je me suis dit + oh, c’est si long +. Mes mains, mes pieds étaient si chauds….», a déclaré le jeune pilote français après sa victoire, qui lui permet de prendre le large au classement provisoire du championnat du monde.

«J’ai fait un très bon départ et j’ai essayé de trouver mon rythme donc je suis très heureux. C’était l’une des courses les plus dures de ma vie», a ajouté le Niçois, qui estime s’être beaucoup amélioré par rapport à l’an dernier pour devenir plus régulier.

La chaleur ne l’a pas empêché de dominer la course de la tête et des épaules en terminant avec près de 4,5 secondes d’avance sur Maverick Vinales. «J’ai tout essayé dans le premier tour. J’ai essayé de dépasser Fabio (Quartararo) mais j’ai eu des difficultés», a déclaré l’Espagnol, qui compte 10 points de retard sur le vainqueur du jour au championnat. «Ce sont toutefois deux bons weekends à Jerez pour moi, un circuit où je ne suis pas à l’aise, avec 20 points à chaque fois.»

Quartararo, 21 ans, a aussi partagé le podium avec son idole, la légende italienne Valentino Rossi (3e), sept fois couronné en catégorie reine et qui, à 41 ans, a près de deux fois son âge. C’était d’ailleurs le premier podium du ‘Doctor’depuis le GP des Amériques en avril 2019. «Je me suis battu avec mon équipe pour obtenir quelque chose de différent cette fois-ci. Dès vendredi nous avons essayé autre chose et je me suis tout de suite senti mieux avec quelque chose de plus adapté à mon style. Mais j’ai toujours eu de la peine à Jerez et y faire un podium c’est bien. Ce n’est pas comme une victoire mais presque», a déclaré l’Italien après la course.