L’hommage d’André Antoine à Guy Lutgen: «Entre brillantes réussites et coups du sort»

André Antoine vient de perdre «un ami enthousiaste». Il en gardera le souvenir d’un homme «aussi attachant que talentueux, aussi imprévisible que visionnaire, tant pour l’agriculture que pour l’environnement».

Le député wallon cdH André Antoine vient d’apprendre la triste nouvelle. Il perd un ami au long cours en la personne de Guy Lutgen.

«J’ai eu l’immense chance et honneur de le côtoyer dès le début des années ‘80 et de voir ainsi le brillant et jeune Bourgmestre de Bastogne accéder à des fonctions ministérielles tant au niveau fédéral que régional», réagit-il.

Il se souvient que Guy Lutgen avait «une terrible destinée» en commun avec Gérard Deprez, ami du Bastognard: «Ils ont tous deux perdu leur père, fusillé par les Allemands lors de la seconde guerre mondiale dans une grange de Noville, village de leur naissance». Et tous deux, «ont marqué la vie politique de notre pays et région pendant plus de 40 ans»

André Antoine n’a «jamais caché une grande admiration envers Guy, tant pour sa brillante réussite, son charme communicatif, sa réelle générosité, ses emportements légendaires, ses engagements tenaces et ses émotions sincères», dit-il.

L’ancien président du Parlement wallon rappelle néanmoins que la vie n’a pas ménagé Guy Lutgen, «lui réservant au passage quelques méchants coups du sort, notamment envers celles et ceux qu’il chérissait avec autant de pudeur que de profondeur. C’était sa part de secret et d’ombres… qu’il souhaitait dissimuler par amour des siens.»

«À plus d un titre et pour toutes les raisons évoquées, il a justifié, ô combien, sa réputation de Kennedy des Ardennes, où la gloire le dispute à la tristesse, l’amour au pardon… À Benoît son fils tant aimant, à sa famille chérie, à ses nombreux amis de Bastogne et à toute la communauté des militants et sympathisants du cdH de Luxembourg et d’ailleurs, je présente mes sincères et chrétiennes condoléances»