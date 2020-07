Trois hommes interpellés pour coups et blessures dans une station essence à Gilly

Trois hommes ont été interpellés samedi matin pour coups et blessures sur deux autres dans une pompe à essence située chaussée des Fleurus à Gilly, près de Charleroi, a indiqué dimanche le parquet de la ville.

Les trois suspects seront présentés dans les prochaines heures au juge d’instruction. L’un des hommes, sans masque, s’était vu refuser l’entrée à la station service.

Le gérant a refusé l’entrée à un client parce qu’il ne portait pas de masque, ce qui a provoqué une première altercation verbale entre les deux hommes. Le client a ensuite quitté les lieux avant de revenir quelques instants plus tard avec un masque.

Entre-temps, un second client attendait pour régler son plein à la caisse. Le premier s’est impatienté et une seconde altercation a éclaté entre eux. Deux personnes ont alors rejoint le suspect et la victime a reçu plusieurs coups.

Le gérant a tenté d’intervenir, mais les trois hommes l’ont aussi frappé. La police est intervenue et a interpellé les trois agresseurs. Ils seront présentés dans les prochaines heures au juge d’instruction, a précisé le parquet de Charleroi.