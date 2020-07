Le charme de la comète; 18 ans et déjà héros du Covid; il déclare la guerre à la fracture numérique, le plus beau masque récompensé: voici les 10 infos qui font du bien

Crise sanitaire, crise politique, chômage et on en passe, l’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Des jeunes construisent une base nautique pour se baigner aux étangs de Neerpede

On est à une encablure du ring de Bruxelles et pourtant, on entend les grenouilles coasser. Sous le soleil de juillet, entre les roseaux des étangs de Neerpede, pousse actuellement une autre espèce vivace bruxelloise: une base nautique. Le CBR Construction en profite pour initier les jeunes aux métiers du secteur. L’idée est de répliquer le modèle, qui innove avec un traitement exemplaire des eaux.

2 PHOTOS | La comète Neowise charme le photographe leuzois Éric Wéry

Amoureux de la nature et féru de photographie, Éric Wéry immortalise, notamment, les orages, les ouragans et… les comètes.

3 Elle vend des chiques pour aider son amie Élia amputée à la suite du Covid-19 à s’offrir une prothèse

Un crowdfunding avait été lancé afin de permettre à Élia Fontaine, cette jeune Huccorgnoise amputée à la suite de complications dues au Covid-19, d’acheter, entre autres, une prothèse pour lui permettre de rejouer au basket. Une de ses amies, Lory Housard, désireuse d’apporter sa pierre à l’édifice, a décidé d’organiser une vente de chiques dans le but d’atteindre la fameuse barre des 50 000€.

4 Il déclare la guerre à la fracture numérique

Tout a démarré pendant le confinement. En arrêt forcé, la société aSmartWorld (Genval), petite entreprise spécialisée dans le reconditionnement de smartphones et tablettes, décide de poser un geste solidaire envers les aînés confinés dans les résidences et homes. Geoffroy Van Humbeeck a trouvé un moyen de pérenniser sa bonne action via une fondation.

5 Tombé dans un vieux puits, un veau a été sauvé par les pompiers

Les pompiers d’Aubange ont vécu une mission bien particulière ce mercredi matin. Avec une belle réussite à la clé.

6 EN IMAGES| Lenny a escaladé la collégiale de Huy

Fan de sports extrêmes, Lenny adore pratiquer la «grimpe urbaine». Il a notamment escaladé à mains nues la collégiale de Huy.

7 La famille royale a rendu visite à la maison de repos «Mariemont Village» à Morlanwelz

La famille royale s’est rendue, mardi, en début de soirée, dans le contexte de la Fête nationale, à la Maison de Repos et de Soins «Mariemont Village», situé dans l’entité de Morlanwelz.

9 Le Wavrien Théo Laurent parmi les «héros du Covid» dans le défilé du 21 juillet

La Croix-Rouge et tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été mis à l’honneur lors des cérémonies du 21 juillet à Bruxelles. Parmi les «héros du Covid-19» présents mardi, le Wavrien Théo Laurent, 18 ans, volontaire à la maison Croix-Rouge d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

9 Qui veut un look attrayant sur Linkedin?

Christelle Prémont et ses vêtements s’associent au photographe-portraitiste Éric Devillet pour vous faire beaux sur les réseaux sociaux.

10 Les clients au plus beau masque récompensés dans la rue des Carmes

Pour que le port du masque ne soit plus perçu comme une contrainte, quelques commerces du centre-ville organisent un concours et récompensent les clients au look masqué le plus original.

