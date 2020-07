Coronavirus: 255 cas par jour en moyenne, une hausse de 71% par rapport à la semaine précédente

Le nombre de cas de coronavirus en Belgique continue de grimper dans le bilan de ce dimanche. C’est le 18e jour consécutif d’augmentation.

Par rapport au bilan communiqué la veille, 528 cas sont venus s’ajouter, portant le total de contaminations au Covid-19 en Belgique à 65 727 depuis le début de l’épidémie, selon les chiffres de Sciensano. Par rapport à la semaine précédente, l’augmentation est de 71%, contre 63% la veille, 89% vendredi, 91% jeudi, 89% mercredi, 79% mardi, 66% lundi et 61% dimanche. Au cours de la période du 16 au 22 juillet, il y a eu en moyenne 255 cas (255,3 précisément) par jour. Cette moyenne était de 143 dimanche dernier et ne cesse d’augmenter (154 lundi, 175 mardi, 184 mercredi, 192 jeudi, et 221 vendredi).

Avec 547 nouveaux cas en sept jours, Anvers est la commune la plus touchée du pays.

+ INFOGRAPHIE | Deux semaines où la Belgique a basculé

Pour rappel, l’Institut de Santé publique ne prend pas en compte les chiffres des quatre derniers jours dans l’attente qu’ils soient consolidés.

+ INFOGRAPHIES | Tous les chiffres du coronavirus

Au total, 9821 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 en Belgique.

Samedi, 212 malades étaient hospitalisés en raison de leur infection au coronavirus, soit six de moins que la veille. Quarante-cinq patients se trouvaient aux soins intensifs (+4), dont 19 nécessitaient une assistance respiratoire (+2).

Sur la journée de samedi, 19 personnes ont été admises à l’hôpital et 31 ont été autorisées à quitter l’établissement hospitalier, selon les données publiées dimanche matin.