Lille révèle un quatrième cas de coronavirus dans son effectif: «On a averti le FC Bruges»

Après Renato Sanches, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, le jeune attaquant de Lille (Ligue 1) Fadiga Ouattara (19 ans) a lui aussi été testé positif au Covid-19, a annoncé samedi l’entraîneur lillois Christophe Galtier à l’issue de la défaite de son équipe 2-0 sur le terrain du Club Bruges.

«Il a été contrôlé positif jeudi. Le protocole avant les matchs, même amicaux, c’est de faire un test 48 heures avant. Jeudi, il était positif donc il a évidemment été mis à l’écart du groupe. On a averti le FC Bruges et comme il n’y avait qu’un joueur positif, ils ont voulu maintenir le match et c’est bien», a déclaré le technicien nordiste.

«On a été retesté hier (vendredi) et tout le monde était négatif», a ajouté Galtier. Fadiga «Iddy» Ouattara, qui vient de signer son premier contrat pro avec les Dogues, devait participer au deuxième match de préparation des Lillois samedi. Sanches, toujours bloqué au Portugal, espère, lui, pouvoir rentrer rapidement en France: «il attend le résultat d’un deuxième test. S’il est négatif, il pourra rentrer», a précisé Galtier, qui devrait pouvoir compter sur Bamba et Ikoné lors des séances collectives la semaine prochaine. .