Un petit avion s’écrase dans les Alpes suisses, quatre morts

Quatre personnes ont été tuées samedi quand le petit avion à bord duquel elles se trouvaient s’est écrasé dans les Alpes suisses, a annoncé la police.

Il s’agit de deux Suisses de 50 et 66 ans et de deux Autrichiens de 46 et 50 ans.

À 12h25 (10h25 GMT), la police locale a reçu l’appel d’un témoin de la scène signalant qu’un avion avait chuté dans la région du Gletscherspitze», un sommet qui culmine à plus de 3.000 m, dans le canton de Valais (sud), selon un communiqué.

Ce témoin a rappelé quelques minutes plus tard pour signaler que de la fumée s’en échappait.

Des secours, notamment des pompiers, ont été héliportés sur place, mais «n’ont pu que constater le décès des occupants de l’aéronef», a-t-on précisé de même source.

L’avion avait quitté l’aérodrome de Reichenbach/BE pendant la matinée.

Des investigations sont en cours pour déterminer la cause de l’accident.