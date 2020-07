Après un cas de Covid-19, Verlaine suspend toutes ses activités jusqu’à mardi

Verlaine suspend toutes ses activités jusqu’à mardi inclus. Après le cas de Covid détecté au club, on y a pris, sans jeu de mot, le taureau par les cornes. La prudence est de mise.

On vous en parlait dès ce vendredi soir: c’était le branle-bas de combat hier à Verlaine après l’annonce de la découverte d’un cas de Covid-19 dans un des deux noyaux seniors du club.

Qui? Le club, à ce sujet, n’en dira pas plus. Ce qu’on peut comprendre. «C’est une question de respect par rapport à la vie privée du garçon», insiste Patrick Danze, président et échevin à la Commune.

Mais depuis, le club est retombé sur ses pattes et a avancé dans son organisation en prenant des décisions drastiques. «D’abord, on suspend toutes les activités au club jusqu’à mardi inclus, insiste le président. Y compris, ce qu’on n’avait pas prévu au départ, les activités liées à nos jeunes. Ensuite, nos joueurs sont allés se tester dès ce samedi matin. On reste aussi en quarantaine, pour éviter tout risque éventuel de contamination vers l’extérieur. On ne badine pas avec ça. On a aussi tout désinfecté dans le sillage au club. Bref, on a pris toutes les mesures qui s’imposaient avec vigilance. On ne peut pas faire plus.»

Le Collège se réunit ce lundi et décidera aussi s’il doit prendre d’autres mesures sur le territoire communal.