Burdinale-Mehaigne: entre champs et bosquets

Dans ce parc naturel situé en province de Liège, les chemins à travers champs se transforment en sentiers boisés pour mieux surprendre les promeneurs.

Aux portes du Condroz et de la Hesbaye, le parc naturel Burdinale-Mehaigne dévoile un maillage de champs, d’espaces boisés et de charmants villages. Situé sur quatre communes, Burdinne, Braives, Héron et Wanze, ce parc de 11 000 ha abrite une étonnante variété d’habitats naturels et semi-naturels pour un si petit territoire. La rencontre des climats océaniques et continentaux favorise en effet la diversité de la flore et la faune.

Les quelque 400 km de chemins balisés emmènent les promeneurs à pied ou à vélo à travers les horizons ouverts des campagnes, les pentes des bosquets, les fonds de vallée humides et les falaises calcaires des carrières. Ces paysages bucoliques ou plus sauvages ont été façonnés par trois cours d’eau: la Mehaigne, la Burdinale et la Fosseroulle. Cette rivière et ces ruisseaux ont engendré des zones humides où s’épanouissent le martin-pêcheur, la moule d’eau douce, le criquet ensanglanté ou la salamandre tachetée.

Plaines agricoles et forteresses

Mais, on l’a dit, le parc Burdinale-Mehaigne se distingue par sa diversité. On trouve aussi des boisements non humides, terrain de chasse de l’écureuil roux qu’on peut apercevoir se faufilant entre les chênaies.

Entre Huccorgne et Moha, les promeneurs arpentent des milieux secs, parsemés de roches calcaires. Ils prendront garde à ne pas déranger la coronelle lisse, un petit serpent inoffensif. Un peu plus loin, en levant la tête, ils verront peut-être un faucon crécerelle en vol stationnaire au-dessus des prairies et des plaines agricoles.

La région porte évidemment la trace de l’être humain. L’incontournable château féodal de Moha, bien sûr, qui entraîne les touristes à l’époque des chevaliers et des seigneurs. D’abord château, puis forteresse imprenable et prison, ses ruines accueillent aujourd’hui des promenades contées, des marchés de producteurs locaux et autres animations.

Les chemins balisés, notamment la Traversine – le RAVeL reliant Hannut à Huccorgne – font enfin traverser des villages au patrimoine historique remarquable: moulins à eau, abbayes. Sans oublier les censes hesbignonnes, ces fermes en carré typiques de la région, telle la ferme de la Grosse Tour de Burdinne, devenue la Maison du parc après restauration.

Cohabitation

Parc de la Burdinale-Mehaigne Heymans Créé en 1982, le parc Burdinale-Mehaigne fait partie des plus anciens parcs naturels de Wallonie mais aussi des plus petits. Malgré tout, il est aussi un des plus diversifiés.

«Il est très riche au niveau de la faune et de la flore, ce qui donne une ambiance très contrastée, explique Élodie Dispaux, la coordinatrice du livre Les Parcs naturels de Wallonie. Il est intéressant car il combine les terrains boisés du Condroz aux campagnes de la Hesbaye.»

Cette zone rurale est très marquée par l’agriculture. L’équipe du parc encourage donc les agriculteurs à planter des haies et autres aménagements simples pour préserver le biotope naturel. «Un autre projet vise à cibler les endroits où la pollution lumineuse est importante afin de la diminuer », souligne encore Élodie Dispaux.

Le travail avec les habitants de la région occupe une place importante pour faire cohabiter territoire naturel et exploitation humaine. « On peut notamment saluer le travail du Groupe d’action nature et le projet Api jardins, un réseau de jardins privés au naturel.» Les adhérents à cette charte s’engagent à favoriser la biodiversité dans leur jardin par le biais d’aménagements et de pratiques de jardinage écologique. Ils font également un travail de sensibilisation à la sauvegarde de la faune et la flore sauvages. Autant de projets pour vivre en harmonie avec la nature.

«Les Parcs naturels de Wallonie», éditions De Rouck publishing, 16,90€

6 haltes incontournables - L’ancien moulin Il règne un calme reposant aux alentours de l’ancien moulin banal de Huccorgne. Avec son logis datant de 1784, ses dépendances des XVIIIe et XIXe siècles, et sa grange en colombage du XVIIe, il illustre à merveille un mode de construction jadis très courant dans la vallée de la Burdinale. Les rives de la Mehaigne et de ses affluents offraient un terrain idéal pour les moulins. Église Saint-Martin - Cet édifice remontant au XVIe siècle a été profondément remanié en 1884. Derrière l’église, située à Fumal, un cimetière dissimule les ruines du Mousti, un château primitif du XIIe siècle. Le site, entièrement classé, comprend aussi la ferme de la Vieille Cense, de style gothico-renaissance avec une tour carrée au clocher mosan. À l’origine, ces bâtiments faisaient partie d’un domaine mérovingien. ZoomTeam - stock.adobe.com Cidres et jus Le parc naturel Burdinale-Mehaigne a créé une antenne locale de l’ASBL Diversifruits qui défend les anciennes variétés fruitières rustiques et résistantes aux maladies. Ce projet consiste à favoriser les vergers hautes tiges traditionnels et les vergers agroforestiers. On peut ainsi se régaler des productions locales: pommes, poires, jus de pomme, cidres et pâtisseries. Jardin de Pitet heymans Depuis une quinzaine d’années, le Jardin des plantes patrimoniales de Pitet (Braives) rassemble les passionnés de jardinage et les promeneurs curieux. On y trouve plus de 250 plantes indigènes soigneusement cultivées entre les murs du château-ferme de Pitet. Sur le côté du jardin, on peut admirer l’ancienne forge datant de 1749. Tendez l’oreille, des hirondelles y ont construit leur nid. ÉdA – Jacques Duchateau La vie de château Plusieurs châteaux ont été érigés au cours des siècles dans la région. Celui de Moha est certainement le plus touristique. Depuis les chemins du parc naturel, on peut néanmoins apercevoir d’autres édifices, le château de Famelette, notamment. Il était sans doute, à l’origine, une des défenses périphériques du château de Moha. C’est aujourd’hui une propriété privée. Ferme Mozon - À la sortie d’un bois, cette ferme isolée aux bâtiments datant de la deuxième moitié du XIXe siècle ressemble aux autres fermes croisées au gré d’une promenade dans la région. La ferme Mozon a pourtant un passé historique. Car c’est là qu’était situé le QG de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Les murs en schiste ont dû en entendre, des plans secrets.