Liège: la liste des rues où le port du masque est obligatoire

La mesure concerne l’hyper-centre piétonnier mais aussi une série de rues comprenant de nombreux commerces et de nombreux piétons sur les trottoirs. Archives ÉdA

Dans la foulée des décisions du Conseil national de sécurité de jeudi, la Ville de Liège a défini le périmètre où le port du masque est obligatoire. Et ce, dès ce samedi.

Le CNS a décidé jeudi d’élargir le port du masque dans les lieux extérieurs où la présence de gens pouvait être importante, à charge des communes de définir ces endroits précisément. À Liège, la cellule de crise s’est réunie vendredi matin.

Il a été décidé que le port du masque serait obligatoire pour les plus de 12 ans dès ce samedi 25 juillet dans un périmètre comprenant l’hyper-centre piétonnier (de la rue des Carmes à la place des Déportés) et dans une série de rues comprenant de nombreux commerces et de nombreux piétons sur les trottoirs.

Voici la liste

Centre

Bd. Sauvenière

Rue des Clarisse

Rue des Carmes

Pl du XX Août

Quai Roosevelt

Quai sur Meuse

Quai de la Ribuée

Quai de la Goffe

Quai de la Batte

Rue Saint Jean-Baptiste

En Féronstrée

Place des Déportés

Rue de la Résistance

Rue Crève-Cœur

Place Crève-Cœur

Rue Hors Château

Rue des Mineurs

Place du Marché

Rue de Bex

Place Saint-Lambert

Place Notger

Rue de Bruxelles

Pl des Bons Enfants

Rue Sainte-Croix

Rue Haute-Sauvenière

Rue Saint-Michel

Place Verte

Bld de la Sauvenière

Av. Maurice destenay

Rue Saint-Remy

Rue Hazinelle

Pl Saint-Paul

Rue Bonne Fortune

Rue Saint Paul

Place Cathédrale

Rue Charles Magnette

Rue Vinâve d’Ile

Rue Sœur-de-Hasque

Rue Saint-Martin-en-Ile

Rue Pont d’Avroy

rue Tête de Bœuf

rue d’Amay

Rue du Mouton-Blanc

Rue Vinâve d’Ile

Rue Pot’dOr

Rue des Célestines

Rue de la Casquette

Rue Saint Jean-en-Ile

Rue Saint Adalbert

Rue Bergerue

Rue des Dominicains

Rue Pont d’Ile

Rue Lulay des Febvres

Passage Lemonier

Rue G. Clemenceau

Pl X. Neujean

Rue Hamal

Rue des Dominicains

Galerie Sauvenières

Passage C. Bury

Galérie Cathédrale

Rue Sébastien Laruelle

Pl de l’Opéra

Pl Verte

Rue Joffre

Rue Saint Michel

Jardin V. Hubinon

Jardin R. Thomas

Rue R. Thomas

Jardin J-M Charlier

Rue de l’Official

Rue Salamandre

Rue Gerardrie

Rue Saint Denis

Rue de la Wache

Pl Sainte Étienne

Pl saint Denis

Rue Saint Gangulphe

Pl République Française

Rue Cathédrale

Rue de la Sirène

Tournant st. Paul

Rue de l’Université

Rue de l’Etuve

Rue de la Régence

Pl Cockerill

Rue Pont Thomas

Rue Donceel

Rue Saint Aldegonde

Rue du Diamant

rue Lombard

Rue Florimont

Rue Matrognard

Rue Cheravoie

Rue Etuve

Rue Souverain Pont

Rue Chapelle des Clercs

Rue de la Madeleine

Rue Degueldre

Rue Jamin Saint Roch

Rue Saint-Pierre

Rue Léopold

Rue du Champion

Rue Cheravoie

Rue du Rewe

Rue de l’Agneau

Rue Naguelmackers

Rue de la Cité

Rue Pied du Pont des Arches

Rue de la Goffe

Rue de la Halle

Rue du Pont

Rue En Neuvice

Rue Barbe d’Or

Rue Ferdinand Hénaux

Rue de la Violette

Rue Grande Tour

Pl du Commissaire Maigret

Rue Saint Ursule

Rue de l’Epée

Rue du Stalon

Rue du Carré

Rue Sainte Catherine

Rue Sainte Ursule

Féronstrée

Rue des Airs

Rue de la Rose

Rue Velbruck

En Potiérue

Rue Saint Jean-Baptiste

Rue de la Boucherie

Rue de la Poule

Rue des Brasseurs

Cour Saint-Atoine

Place Saint Barthélémy

Rue Saint Barthélémy

Rue Saint Thomas

Rue des Croisiers

Rue du Mery

Place du Nord

Rue de la Populaire

Guillemins

Rue des Guillemins

Place des Guillemins

Rue du Plan Incliné

Rue Paradis

Rue de Sclessin

Rue Bovy

Esplanade de la Gare

Rue Varin

Saint-Gilles

Rue Saint-Gilles

Sainte-Marguerithe

Rue Sainte Marguerithe

Rue Saint Séverin

Rue Léon Mignon

Sainte-Walburge

Rue Sainte-Walburge

Saint-Nicolas

Rue Saint Nicolas depuis la Place Saint Nicolas jusqu’à la rue de la Clinique

Outremeuse

Bld de l’Est

Rue Pont Saint-Nicolas

Rue Puits-en-Sock

Roture

Rue Roture

Rue des Grignoux

Impasse Croctay

Longdoz

Rue Gretry

Bressoux

Rue du Moulin

Rue du Marché