Coronavirus: le Brésil enregistre plus de 50.000 nouveaux cas pour le troisième jour consécutif

Le Brésil a enregistré plus de 50.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures pour le troisième jour consécutif, a indiqué vendredi soir le ministère de la Santé.

Le pays a ainsi comptabilisé 55.891 nouvelles contaminations et 1.156 décès supplémentaires.

Au total, plus de 2,3 millions d’infections au Covid-19 ont été enregistrées dans le pays le plus grand et peuplé d’Amérique du Sud. Au moins 85.238 malades ont péri.

Le Brésil est l’un des épicentres de la pandémie de coronavirus. Les données officielles sont en outre certainement sous-estimées en raison du manque de tests effectués auprès de la population de 210 millions d’habitants.

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a semé la confusion auprès des Brésiliens sur la gravité de la maladie, la qualifiant au départ de «petite grippe». Il a aussi refusé de prendre des mesures de confinement pour des raisons économiques. Il a été testé positivement au virus au moins trois fois.