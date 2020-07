Coronavirus: la Corée du Sud n’avait plus eu autant de nouveaux cas depuis mars

Les autorités sanitaires de la Corée du Sud ont rapporté samedi 113 nouvelles infections au coronavirus dans le pays. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis fin mars, surtout due à des cas importés.

Le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a précisé que 86 des nouvelles contaminations étaient importées et incluaient 36 travailleurs de retour d’Irak et 32 marins russes.

Les 113 nouvelles infections font grimper le total de cas à 14.092, selon les données du KCDC.

Après être tombé sous la barre des 30 nouvelles contaminations quotidiennes pour la première fois en trois semaines lundi, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, notamment à cause de transmissions locales liées à une maison de retraite, des églises et une base militaire de première ligne, selon l’agence de presse Yonhap.

La Corée du Sud a connu des foyers épidémiques sporadiques depuis qu’elle a assoupli la distanciation sociale le 6 mai.

Les cas importés de l’étranger n’ont cessé d’augmenter quotidiennement par dizaine pendant 30 jours consécutifs.