Le nombre de cas positifs double chaque semaine chez nous

En province de Luxembourg, lors des sept derniers jours, 55 personnes ont été testées positives au Covid-19.

En comparaison, il n’y avait que 12 cas entre le 29 juin et le 5 juillet, puis 23 entre le 6 et le 12 juillet. Nombre qui a encore plus que doublé pour atteindre 53 entre le 13 et le 19 juillet.

Un nombre bien loin de la situation fin mars-début avril où plus de 200 cas étaient dépistés chaque semaine, avec un pic à 389 cas lors de la 1re semaine d’avril.

Pour le gouverneur Olivier Schmitz, la situation reste néanmoins «préoccupante». «On le voit tous les jours, il y a un relâchement. C’est la cause de la reprise des infections dans la population active, qui ensuite transmet le virus à d’autres générations. On voit réapparaître la bise, les poignées de main. C’est inadmissible.»

Quelles communes sont concernées? On sait qu’Aubange est la commune particulièrement touchée (30 cas lors des sept derniers jours). Suivent Arlon (5 cas), Messancy (4 cas), Neufchâteau (3 cas) et Nassogne (3 cas). Deux cas ont été dépistés à Libramont et un seul dans les communes d’Attert, Habay, Bastogne, Musson, Léglise, Manhay, Gouvy et Tenneville.

Rappelons qu’il s’agit bien là des cas dépistés. Et non du nombre total de personnes porteuses du virus dans la province.

Dans les hôpitaux de la province, la situation reste calme. «Seuls» deux lits sont occupés par des patients Covid-19.