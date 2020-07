Le CIO s’excuse pour un tweet montrant des images des Jeux de Berlin 1936

Le Comité international olympique (CIO) a supprimé vendredi un tweet posté la veille et montrant un film des Jeux de l’Allemagne nazie de Berlin 1936, accompagné du hashtag «plus forts ensemble» (Stronger together), qui a suscité de nombreuses indignations.

Dans le dernier d’une série de tweets le CIO a adressé ses excuses «à ceux qui se sont sentis offensés».

Le tweet controversé, posté jeudi, faisait partie d’une série de 30 minifilms montrant l’allumage de la flamme olympique lors de différents Jeux, à un an des prochains JO de Tokyo, reportés en juillet 2021.

«Berlin 1936 a marqué le 1er relais de la flamme olympique vers le chaudron. Nous avons hâte de voir le prochain au Japon», pouvait-on lire sur le tweet, suivi du hashtag #StrongerTogether.

La légèreté du ton contrastait avec les images montrant le sprinter et sauteur en longueur noir américain Jesse Owens, quadruple champion olympique à Berlin, ainsi que l’allumage de la vasque olympique, mises en scène par la cinéaste Leni Riefenstahl, au service de la propagande nazie.

La vague d’indignation comprenait notamment un tweet du Musée-mémorial d’Auschwitz-Birkenau, rappelant que la «dictature nazie» avait utilisé les Jeux olympiques pour masquer «son caractère raciste et militariste» et «pour tromper les spectateurs étrangers avec l’image d’une Allemagne pacifique et tolérante».

Vendredi après-midi, le CIO a supprimé le film en question puis a diffusé une série de tweets expliquant qu’il avait souhaité mettre en évidence les images montrant Owens, s’excusant enfin auprès de «ceux qui se sont sentis offensés».

«Les images sélectionnées pour tous les films ont été choisies dans le but de délivrer un message d’unité et de solidarité», a également tenu à préciser le CIO dans l’un de ses tweets. «Celles concernant les Jeux Olympiques de Berlin 1936 ont été spécifiquement choisies dans ce but, PAS pour célébrer cette édition des Jeux».