La Catalogne ferme les discothèques, couvre feu pour les restaurants

Le gouvernement catalan a ordonné vendredi la fermeture des discothèques et bars de nuit de cette région du nord-est de l’Espagne pour faire face à une augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus.

La Protection civile de cette région dont Barcelone est la capitale a interdit aussi les salles de concert disposant d’une piste de danse et impose un couvre-feu à minuit sur les établissements de jeux, les casinos, les bars et les restaurants.

La mesure, effective samedi et pour deux semaines, a été décidée alors que le pays enregistrait 280 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, trois fois plus qu’il y a deux semaines.

Près de la moitié des nouveaux cas ont été enregistrés en Catalogne, où les autorités ont demandé il y a une semaine aux quatre millions d’habitants de Barcelone de se confiner sauf urgence.

À peine un mois après la levée d’un strict confinement, l’Espagne voit une explosion du nombre de contaminations au nouveau coronavirus, qui a déjà fait 28.432 morts et infecté plus de 272.000 personnes.

Le Premier ministre français Jean Castex a d’ailleurs «vivement recommandé» vendredi aux Français d’«éviter» de se rendre en Catalogne. La frontière reste néanmoins ouverte.

L’Espagne est l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 270.000 cas de contaminations recensés et plus de 28.400 décès.