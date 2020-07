Homicide: la détention préventive du suspect confirmée

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé vendredi la détention préventive d’un homme suspecté d’avoir tué Jean-Manuel Lange, a confirmé le parquet de Charleroi.

L’homme a été placé sous mandat d’arrêt mercredi pour homicide volontaire. La victime, âgée de 52 ans, a été découverte sans vie mercredi dernier rue du Rivage à Charleroi. Elle était portée disparue depuis le 5 juillet.

Jean-Manuel Lange avait quitté son domicile de la rue du Collège le dimanche 5 juillet et n’avait plus été aperçu depuis. Un avis de recherche avait été lancé à la suite de la disparition du quinquagénaire. Des recherches avaient été menées dans la journée de mercredi au niveau de la Sambre à Charleroi par la protection civile et la police de Charleroi afin de retrouver l’homme disparu.

Le corps de la victime avait finalement été découvert mercredi dernier à proximité du bâtiment du TEC de Charleroi, rue du Rivage. La mort avait été considérée comme suspecte et un dossier avait été mis à l’instruction.

Une autopsie, effectuée le lendemain, avait conclu que le quinquagénaire avait été victime d’un homicide volontaire. Le parquet de Charleroi a indiqué jeudi qu’un suspect avait été placé sous mandat d’arrêt. «Ce dernier a été présenté mercredi vers 16h00 devant le juge d’instruction, qui a décidé de le placer sous mandat d’arrêt», a précisé le parquet.

La détention préventive du suspect a été confirmée vendredi par la chambre du conseil de Charleroi. Selon La Nouvelle Gazette, le suspect est connu de la justice pour des faits de toxicomanie. Il serait en aveux des faits, expliquant avoir frappé et étranglé la victime lors d’une dispute. Le parquet n’était pas en mesure de confirmer le déroulement des faits.