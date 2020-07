Bellewaerde et Bobbejaanland renforcent les mesures concernant le port du masque

Les parcs d’attractions Bellewaerde et Bobbejaanland ont étendu l’obligation du port du masque au sein de leur parc, à la suite des nouvelles mesures prises jeudi par le Conseil national de sécurité.

À Bellewaerde, le masque est obligatoire dans l’ensemble du parc. Il l’est aussi à Bobbejaanland, à l’exception des sentiers.

«Jusqu’à présent, les masques étaient obligatoires sur une dizaine d’attractions et dans certaines zones couvertes. Ils sont désormais imposés sur toutes les attractions, dans toutes les zones couvertes et lors des déplacements dans les établissements horeca», explique Peggy Verelst, porte-parole de Bobbejaanland. «Il n’y a que sur les sentiers qu’il n’est pas obligatoire. Ces chemins sont suffisamment larges et lorsque ce n’est pas le cas, il y a une circulation à sens unique. Nous ne sommes qu’à 60% de la capacité du parc et la distanciation sociale peut donc être garantie sur les sentiers, nous l’avons constaté.»

De son côté, Bellewaerde indique que les masques seront dorénavant obligatoires dans tout le parc. Avant cela, l’accesoire était nécessaire pour monter sur les attractions et dans les files d’attente. Du personnel supplémentaire avait aussi été placé pour s’assurer que toutes les règles étaient respectées.

«Nous veillons strictement à ce que tout se déroule en toute sécurité», explique le directeur des ventes et du marketing de Bellewaerde, Filip Van Dorpe. «Les visiteurs respectent bien les mesures, il y a peu d’opposition. Si une personne refuse de porter un masque, elle est expulsée du parc. Nous remarquons que les visiteurs apprécient cela, ils interpellent d’ailleurs d’autres personnes à ce propos. Cela contribue au sentiment de sécurité.»

Le groupe Plopsa a également annoncé jeudi soir que le port du masque serait obligatoire dès samedi dans tous ses parcs pour les visiteurs âgés de plus de 12 ans.