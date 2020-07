Cursed, The Wedding Year, White Lines: nos 3 choix streaming & VOD du 26 juillet

Deux séries et un film au menu de ce dimanche 26 juillet. -

Des demoiselles d’honneur, de la poudre blanche, une grosse épée et une pluie de sang: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro dimanche prochain.

1 The Wedding Year

VOD (Proximus, Voo, Pickx,…) Comédie de Robert Luketic. Avec Sarah Hyland et Tyler James Williams. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Invités à… 15 mariages sur une même année, Jake et (plus encore) Mara entendent bien ne jamais se passer la corde au… euh, la bague au doigt. Ou alors, seulement au majeur.

Ce qu’on en pense

Une comédie romantique irrévérencieuse loin de l’image d’Épinal de la jeune promise romantique attendant son prince charmant. Et ça fait un bien fou.

2 Cursed, la Rebelle

Netflix Série fantastique de Tom Wheeler. Avec Katherine Langford, Devon Terrell et Daniel Sharman (1 saison, 10 épisodes).

Ce que ça raconte

Nimue est choisie pour guider son peuple au moment où ce dernier, coupable d’user de magie, est décimé par les vilains Paladins Rouges. Saura-t-elle les protéger puis les guider?

Ce qu’on en pense

Une bonne grosse soupe avec, dans la marmite mais en ordre dispersé, tous les ingrédients de la légende d’Arthur. Burps, on va éviter le second service, malgré Katherine Langford, la Hannah Baker de 13 reasons why.

3 White Lines

Netflix Série d’Álex Pina. Avec Laura Haddock et Nuno Lopes (1 saison, 10 épisodes).

Ce que ça raconte

Le corps d’un DJ anglais est retrouvé à Ibiza, 20 ans après. Sa sœur, têtue mais ingénue, débarque pour éclaircir tout ça. Et s’éclater un peu, au passage.

Ce qu’on en pense

Que le créateur de la Casa de Papel est plus doué pour faire tourner la planche à billets que pour parler coke et techno. Un show qui démarre bien puis finit le nez dans la poudre, lui aussi.

