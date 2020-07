Une dizaine d’habitations de Vezon visitées durant la nuit

Des voleurs ont jeté leur dévolu sur le village de Vezon au cours de la nuit de jeudi à vendredi…

Plusieurs vols – on parle d’une petite dizaine – ont été commis durant la nuit de jeudi à vendredi, à Vezon, principalement dans les rues Élisabeth et des Américains. Selon le rapport du parquet reçu vendredi soir, six plaintes avaient déjà été actées par la police pour de tels faits.

Mais il est plausible que certains préjudiciés, en vacances par exemple, n’aient pas encore eu l’occasion d’effectuer cette démarche.

Divers objets ont été dérobés mais on ignore le préjudice exact. Il s’agit généralement de vols par effraction.