Les groupes du «big pharma» vont arrêter les tests Covid-19

Dépistage massif par la salive: «Je suis confiant, on va y venir»

A l’Université de Liège, on a peut-être la solution pour une vraie stratégie de dépistage. Le fédéral tergiverse.

Le professeur Fabrice Bureau, vice-recteur à la Recherche à L’ULiège: «Ils savent, au fédéral, que nous ne sommes pas des farfelus». Mais les autorités restent réticentes. Michel Houet/ULiege Dès la mi-septembre, 30 000 personnes (étudiants et personnel) pourront être testées par auto-prélèvement salivaire à l’Université de Liège (sur base anonyme et volontaire). C’est déjà là que le processus de dépistage automatisé, actuellement appliqué par la plateforme fédérale de testing, a été mis au point.

Cette fois, avec ce kit «salive», c’est une capacité de 30 000 à 60 000 tests par jour qui est en vue. De quoi assurer un dépistage au moins une fois par mois de la communauté étudiante.

Et pourquoi pas de toute la Wallonie? Le professeur Fabrice Bureau, vice-recteur à la Recherche à L’ULiège, a mis au point ce processus avec Laurent Gillet, du laboratoire d’immunologie et de vaccinologie, Michel Georges (centre de recherche biotech GIGA) et Rudi Cloots (Greenmat).

Fabrice Bureau, vous avez présenté votre nouvelle technique de dépistage au fédéral. Adopté?

D’autres techniques seront implémentées sur la plateforme fédérale de testing mais ce sera sans la salive et toujours avec des écouvillons naso-pharyngés.

On passe à côté d’une solution de dépistage massif en Wallonie?

Ils sont dans l’expectative. Il faut que l’idée fasse son chemin. Nous, on peut être prêt du jour au lendemain.

Pourquoi les autorités sanitaires sont-elles réticentes?

La salive est un peu moins sensible que les prélèvements par écouvillon. Nous, on pense qu’il vaut mieux un test un peu moins sensible mais appliqué à beaucoup de personnes. Au final, c’est comme ça qu’on détecte plus de cas positifs. Mais je suis confiant. Ça va se faire. On va proposer ça en dehors des prescriptions Inami. À l’université d’abord. Si des entreprises veulent le faire aussi…

Votre test est aussi moins cher que le procédé actuel.

Oui, le test PCR actuel coûte 48€. Le nôtre, c’est 12€. Et ce sera gratuit pour les étudiants à la rentrée.

Mais vous pouvez réellement être prêt pour une mise en place massive?

Oui. Très rapidement.

Mais pour ça, il faudrait une vraie stratégie de dépistage en Belgique.

Ce n’est pas qu’il n’y en a pas. Ils espèrent aller vers 70 000 tests par jour. Par écouvillon. Ce qui réclame beaucoup de personnel.

On perd du temps?

Sans doute. Nous, on avance pendant ce temps. Toute la production est assurée en Wallonie. On ne craint pas de pénurie.

C’est un bon argument.

Oui. Ils savent que nous ne sommes pas des farfelus, puisque c’est nous qui avons réalisé le plus de tests (8 000 par jour avec le laboratoire de biologie clinique du CHU). Et nous avons déjà amené le dépistage actuel. Mais on va y venir.