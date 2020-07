Mons: port du masque obligatoire dans le centre-ville

Pour tout déplacement dans l’intra-muros, le port du masque sera obligatoire. D’autres mesures ont été annoncées par la Ville de Mons

Le Collège communal s’est réuni ce vendredi pour évaluer les conséquences des décisions du Conseil National de Sécurité au niveau de la Ville de Mons. Le CNS de ce jeudi impose le port du masque sur les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, dans les établissements Horeca et dans les rues commerçantes sur l’ensemble du territoire belge.

Mais la Ville a décidé d’aller un cran plus loin: dès samedi 25 juillet, le port du masque sera obligatoire dans le centre-ville de Mons, à savoir sur le périmètre intra-muros de la récente «zone de rencontre» (à l’intérieur de la grande voirie/boulevard).

«Le but étant qu’aucune rue commerçante et/ou tout autre endroit à forte fréquentation (dont l’identification et la délimitation sont laissées à l’appréciation des communes) n’échappe aux règles sanitaires. Cette disposition ne s’applique pas aux enfants de moins de 12 ans ou dans le cadre d’un déplacement à vélo/trottinette», précise la Ville de Mons dans un communiqué.

«Nous souhaitons étendre l’obligation du port du masque afin de protéger davantage les habitants mais aussi les visiteurs et les touristes et ainsi limiter autant que possible la création de nouveaux foyers d’infection», a justifié Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons.

Masques au parc, au centre commercial…

«Il ne faut pas négliger le fait que désormais les villes qui seraient confrontées à des foyers de contaminations pourraient être amenées à prendre des mesures de confinement local afin d’éviter la propagation de l’épidémie. Or, de telles situations de reconfinement drastiques seraient particulièrement dramatiques pour nos acteurs économiques. Tout doit donc être fait pour éviter une telle mesure.»

Le centre-ville n’est pas la seule zone où le masque devient obligatoire: il le sera aussi dans les parcs, les parkings des centres commerciaux ainsi que le périmètre de loisirs du Grand-Large (skate park compris).

Les centres commerciaux Wilson et Foch à Jemappes, les portes de Maisières, le centre commercial d’Hyon-Ciply ainsi que celui du Brico Plan It à Ghlin sont donc concernés par cette mesure. Les parcs de Jemappes, de Ghlin, d’Obourg, du château d’Havré, la cascade d’Hyon, le Waux-Hall, la place du Parc, les squares Verlaine, Roosevelt, Saint Germain et Jacobs et le parc des Ursulines sont également concernés.

Nombre d’invités rabotés aux mariages

Concernant les mariages, le Collège a décidé d’une jauge maximum de 20 personnes par célébration civile à l’Hôtel de Ville.

«Étant donné le nombre très élevé de mariages prévus cet été (jusqu’à 13 sur une seule journée), il est indispensable de limiter les flux qui sont appelés à se côtoyer au sein de l’Hôtel de Ville», poursuit le communiqué de la Ville.

«Il en va de même pour les cérémonies funéraires où une jauge de maximum de 50 personnes sera imposée. Le port du masque sera requis tant pour les mariages que pour les enterrements, mais aussi pour les sorties des lieux de culte.» Voilà qui promet de belles photos de mariage.

Pour rappel à Mons, le port du masque est déjà obligatoire dans les lieux clos ouverts au public tels que les bibliothèques, les musées, l’office du tourisme ainsi que tous les services publics (état civil/population, urbanisme, environnement…).