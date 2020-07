La course-poursuite se termine par un crash: deux interpellations

Une voiture française a terminé sa course contre un îlot du boulevard Eisenhower alors qu’elle était poursuivie par la police. La scène était digne d’un film à l’américaine…

Les nombreux témoins de la scène évoquent un scénario à l’américaine. Vendredi, vers 16 h 30, une Peugeot noire immatriculée en France a entamé une course folle, à très vive allure, à hauteur de la chaussée de Renaix, à Tournai, avec, à ses trousses, des voitures de police toutes sirènes hurlantes et gyrophares allumés.

C’est en tournant vers le boulevard Eisenhower que le conducteur de la voiture poursuivie a perdu le contrôle et est allé s’encastrer sur un îlot directionnel. Le choc a été violent, les airbags se sont déclenchés. Les deux occupants n’ont manifestement pas été blessés, l’un d’entre eux a même aussitôt pris la fuite en longeant le chemin de fer tout proche dans un premier temps et en se dirigeant ensuite vers les jardins de maisons situées un peu plus loin sur le boulevard.

Alors qu’une patrouille de police prenait en charge le premier occupant du véhicule, d’autres agents tentaient de localiser le fuyard. Celui-ci a été appréhendé un peu plus d’un quart d’heure après l’accident.

On ignore pourquoi le conducteur a pris la fuite. L’on sait par contre que la voiture était suivie par la police depuis Orroir (Mont-de-l’Enclus) et que la course a début suite à un refus d’injonction de la part du conducteur de la voiture française.