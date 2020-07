Une peine de travail de 120 heures pour avoir craché sur une policière

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté un homme de 40 ans, vendredi en fin de matinée, pour infraction aux «mesures Covid» et l’a condamné à une peine de travail de 120 heures pour l’agression d’un officier de police.

Il était essentiellement poursuivi pour avoir craché sur une policière, le 28 mars dernier, qui avait développé par la suite des symptômes du Covid-19, sans qu’il soit toutefois possible d’établir un lien causal entre l’agression et la maladie.

Le procureur avait requis une peine d’un an de prison à l’encontre du prévenu, un résidant d’Ixelles. Le 28 mars dernier, l’homme avait été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il était au volant d’une voiture avec deux autres personnes à bord. Il était sous l’influence de l’alcool et a déclaré qu’il allait chercher du cannabis, ce qui constituait, selon le parquet, un délit et un déplacement non essentiel en période de confinement.

De plus, l’homme s’est rebellé une fois au commissariat. Il a insulté des policiers et a craché sur une policière qui, par la suite, a développé des symptômes du Covid-19. Celle-ci n’a toutefois pas été testée pour le coronavirus.