39 morts à bord d’un camion en Angleterre: un dirigeant présumé reste en prison

La chambre du conseil de Bruges a prolongé vendredi le mandat d’arrêt d’un dirigeant présumé de la bande à l’origine de la mort de 39 migrants vietnamiens, qui avaient perdu la vie dans un camion réfrigéré dans le comté anglais de l’Essex.

Sa détention a été prolongée de deux mois. Le suspect nie toute implication dans le trafic d’êtres humains.

Le 23 octobre 2019, trente-neuf corps sans vie, dont trois mineurs, ont été découverts dans un camion réfrigéré à Grays, une commune du comté anglais de l’Essex. Il est vite apparu que le conteneur avait transité par le port belge de Zeebrugge.

Le 26 mai dernier, une série de perquisitions avait été réalisée en Belgique et en France. Cinq opérations avaient été menées à Anderlecht, trois à Schaerbeek, trois à Molenbeek-Saint-Jean et une à Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles-Ville, Uccle et Etterbeek. Onze des 13 suspects interpellés avaient été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction brugeois.

La chambre du conseil de Bruges a prolongé de deux mois vendredi la détention de l’un d’eux, suspecté d’être une figure dirigeante. Il était le locataire d’une maison sécurisée à Anderlecht. Il nie toute implication dans l’affaire. Sa défense n’interjettera pas appel.

Plusieurs suspects ont quant à eux été libérés sous conditions et sous caution ces dernières semaines.

Dans le volet britannique de l’enquête, cinq suspects ont comparu devant un tribunal en avril. Le chauffeur du camion, un Nord-Irlandais de 25 ans, a plaidé coupable. L’organisateur présumé du trafic d’êtres humains a, lui, été interpellé en Irlande.