Ils plaquent tout pour fabriquer du pain et du fromage; Une maison de repos obligée de se reconfiner; L’avenir de Van Avermaet se joue maintenant… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce vendredi 24 juillet

1. Un banquier et une assistante sociale reconvertis dans le pain et le fromage

Rita et Jean-Jacques Drouart, assistante sociale et banquier, deviennent fromagère et boulanger, à Mortinsart (Étalle).

2. En vacances chez nous: voyage au centre de la terre dans les grottes à Hotton, bol d’air à Marche et mystère à Wéris

Le Geopark Famenne-Ardenne, labellisé depuis 2018 par l’UNESCO, permet bon nombre de découvertes géologiques telles les grottes des Mille et une nuits à Hotton.

3. Greg Van Avermaet se rapproche d’AG2R

Suivi de près par Israël Start-up Nation, le champion olympique pourrait finalement devenir le coureur star d’AG2R La Mondiale.

4. Le Salon du vin n’a décidément plus sa place à Floreffe

L’avis du fonctionnaire délégué de la Région wallonne a été rendu et il est négatif. C’est sûr, le Salon du vin n’aura pas lieu à Floreffe.

5. À Attert, la Résidence des Ardennes obligée de se reconfiner à partir de samedi

Visites à nouveau interdites à la Résidence des Ardennes dès ce samedi 25 juillet. Un arrêté de police a été délivré par le bourgmestre Arens.

6. ÉDITO Portes floues

Sophie Wilmès a trouvé le ton approprié pour faire avaler une pilule qui pourrait être amère.

7. Des jeunes construisent une base nautique pour se baigner aux étangs de Neerpede

Une base nautique est en construction aux étangs de Neerpede à Anderlecht. Le CBR Construction en profite pour initier les jeunes aux métiers du secteur. L’idée est de répliquer le modèle, qui innove avec un traitement exemplaire des eaux.

8. Les États-Unis à «l’offensive» en Europe

Londres, Copenhague, Bruxelles: la diplomatie états-unienne s’efforce de resserrer les liens avec l’Europe.

9. Diego Lopez, nouveau directeur sportif de l’Excel Mouscron, veut se faire un prénom

Le nouveau directeur sportif de l’Excel évoque les ambitions des Hurlus et le partenariat avec le club lillois.

10. Covid-19: les éditeurs ont fait le gros dos

Si les auteurs ont traversé la crise sanitaire avec des fortunes diverses, les difficultés se sont succédé pour nos éditeurs qui font face.

