Tour de France: vers un report d’un an du départ de Copenhague?

Cyclisme: évoquant le départ du Tour de France sur ses terres, le maire de Copenhague a déclaré qu’il est «de plus en plus probable que ce sera en 2022» et «de plus en plus improbable pour 2021».

Le maire de Copenhague est en discussions avec les organisateurs du Tour de France pour reporter, sans doute d’un an, le départ de la plus grande course cycliste, qui devait s’élancer de la capitale danoise en 2021, a-t-il annoncé ce vendredi.

«C’est de plus en plus probable que ce sera en 2022 […] et de plus en plus improbable pour 2021», a déclaré le maire Frank Jensen dans une interview à la télévision danoise DR.

En raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo et de l’Euro 2020 à l’an prochain, le Tour de France 2021 chevauche deux grands événements sportifs. Or Copenhague coorganise aussi l’Euro de football, cela pose des problèmes trop importants à la ville.

«Si cela devait avoir lieu en 2021, ce serait très compliqué, ça serait en même temps que l’Euro de football, où nous aurons quatre matches à Copenhague», a souligné Frank Jensen.

L’édile a reconnu que ce report entraînerait «une facture supplémentaire» pour sa ville au profit d’ASO, l’organisateur du Tour. Les discussions sur cette indemnisation «ont débuté hier (jeudi)» et «nous discutons avec ASO et nos partenaires» sur les modalités et le montant de cette indemnisation, a-t-il précisé.

«Mais il est hors de question que le Tour ne vienne pas ni à Copenhague ni au Danemark, il viendra», a assuré M. Jensen.

Outre le grand départ à Copenhague prévu le 2 juillet 2021 avec un contre-la-montre dans le centre de la ville, deux autres étapes danoises étaient prévues au programme du Tour 2021 les 3 et 4 juillet, dans un pays très friand de cyclisme et de déplacement à vélo.

Les Diables rouges joueront une des quatre rencontres prévues au Parken Stadium lors de l’Euro 2020. En effet, les Belges défieront les Danois devant leur public le 17 juin sur le coup de 18 heures.