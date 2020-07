Tour d’Italie: la Sicile accueillera les quatre premières étapes du Giro

Cyclisme: le grand départ du Tour d’Italie, initialement prévu à Budapest, se fera depuis la Sicile le 3 octobre prochain.

Prévu initialement à Budapest en Hongrie, le Grand Départ du Tour d’Italie se fera depuis la Sicile le 3 octobre prochain, a confirmé vendredi l’organisateur RCS Sport. La Sicile, qui n’avait plus lancé le Giro depuis 2008, accueillera les quatre premières étapes.

Le Tour d’Italie débutera donc le 3 octobre par un contre-la-montre de 16 kilomètres entre Monreale et Palerme. Le lendemain, une journée de 150 km attend le peloton entre Alcamo et Agrigente.

Lors de la troisième étape le 5 octobre, les coureurs feront déjà face à leur première arrivée au sommet sur le flanc nord de l’Etna à Piano Provenzana. La quatrième étape, la dernière en Sicile, entre Catane et Villafranca (138km) est, quant à elle, dessinée pour les sprinteurs.

«Depuis 2019, nous avons développé un projet important pour promouvoir la Sicile via le cyclisme. Le Grand Départ à Monreale et les trois autres étapes vont montrer la beauté de la Sicile au monde entier. C’est une manière fascinante et spectaculaire de débuter la 103e édition du Giro», s’est réjoui RCS Sport.

L’édition 2020 du Giro devait initialement se tenir du 9 au 31 mai au départ de Budapest, capitale hongroise. En raison du report de l’épreuve à cause du coronavirus, les organisateurs avaient dû se mettre à la recherche d’un nouveau lieu de lever de rideau.

Le Giro se ponctuera le 25 octobre à Milan. Le Tour de France débutera lui le 29 août à Nice.