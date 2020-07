La Région wallonne oublie-t-elle Manhay?

Parfois une bonne nouvelle peut laisser un arrière-goût amer. Illustration ce jeudi au conseil communal de Manhay.

Le bourgmestre ff, Geoffrey Huet, lance à son entame: «Vous avez appris par la presse que le carrefour de Manhay était maintenu dans le plan infrastructures de la Région wallonne».

Il relativise d’emblée: «On ne sait cependant pas quand! La SOFICO a été interpellée à plusieurs reprises. Les ministres Henry et Tellier, compétents dans ce domaine notamment via un subside PCDR ont été contactés. Pas de réponse. Même pas un accusé de réception. On se sent abandonné par la Région.»

La minorité abonde, notamment par la voix de Pascal Daulne: «Je vous aurais interpellé sur ce sujet si vous n’en aviez pas parlé», note-t-il, affirmant qu’il est également «mécontent». Cependant, il décoche une flèche à la majorité: «J’ai le sentiment que l’on a trop traîné dans ce dossier. On a trop demandé l’avis des citoyens. L’ingénieur qui est venu présenter le dossier en CLDR devenait fou. À un moment, il faut trancher.»

Geoffrey Huet tempère ces propos, mettant en avant également des soucis administratifs. «Manhay est sans doute moins intéressant que Namur ou Charleroi», dit-il, s’inquiétant que des subsides puissent être perdus, ce vaste chantier étant à la fois intégré dans le plan infrastructures, dans le PCDR et dans le PIC.

