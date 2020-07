Un quatrième C-130 retiré du service, il en reste sept, tous à vendre

L’armée belge a retiré jeudi du service un quatrième avion de transport C-130H Hercules, l’appareil immatriculé CH-04 en service depuis octobre 1972, dans le cadre de la transition vers l’arrivée, prévue dans quelques mois, des premiers Airbus A400M Atlas, a-t-on appris de sources militaires.

Cet avion a effectué son dernier vol jeudi, après une carrière de près de 48 ans au sein de la 20e escadrille du 15e wing de transport aérien, basé à Melsbroek, a précisé une source à l’agence Belga.

C’est le quatrième C-130 ainsi envoyé à la retraite après une longue carrière. Le premier avait été le CH-08, en décembre 2017, suivi par le CH-10 en décembre 2018 – et dont l’épave, dépourvue d’ailes et de nombreuses pièces, a un moment été garée du côté civil de l’aéroport de Bruxelles-National – et le CH-03 en novembre dernier.

Ce retrait est conforme au plan de mise hors service des C-130 vieillissants, a-t-on ajouté de même source.

La flotte belge d’avions de transport tactique s’en retrouve réduite à sept appareils.

La Belgique avait acquis en 1972 une flotte de douze C-130H, construits par l’avionneur américain Lockheed Martin.

Un appareil, le CH-06, a été perdu dans un accident survenu le 15 juillet 1996 sur la base aérienne d’Eindhoven (sud des Pays-Bas), provoquant la mort de 34 personnes, dont les quatre membres d’équipage et des membres d’une fanfare militaire néerlandaise. Un autre, le CH-02, a été détruit le 4 mai 2006 dans l’incendie d’un hangar de la société Sabena Technics à Zaventem lors d’un grand entretien.

Il a été remplacé en mars 2009 par un avion d’occasion – un ex-C-130E «chasseur d’ouragans» au sein de l’US Air Force – plus ancien, car construit en 1965, mais porté au même standard que le reste de la flotte, le CH-13.

Ces appareils ont été utilisés un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique, lors de missions humanitaires ou au profit de l’ONU. Le retrait du dernier C-130 est prévu en décembre 2021.

Pour les remplacer, la Belgique a commandé en 2003 sept Airbus A400M, plus un pour le Luxembourg.

L’appareil luxembourgeois a effectué son premier vol le 14 avril dernier et devrait être livré d’ici fin septembre. Quant au premier A400M belge, il devrait réaliser son premier vol dans les prochains jours, selon une autre source.

La Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de la Défense a mis en vente neuf C-130, des pièces de rechange, des outils et d’autres systèmes d’appui connexes, qui nécessitera l’accord du gouvernement américain.