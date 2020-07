L’édition 2020 de la kermesse de Hotton n’aura finalement pas lieu

Les autorités communales et le comité des Fêtes de Hotton se réunissaient hier soir pour discuter du maintien de la kermesse de Hotton qui, on le rappelle, doit se dérouler du 1er au 5 août. Décision a été prise finalement d’annuler l’édition 2020.

«C’est surtout triste pour nos amis les forains réduits à un chômage technique, désespérant pour eux, mais c’est avec beaucoup de regret et de résignation que le comité des fêtes, en concertation avec les autorités communales, est forcé de prendre la sage décision de renoncer à l’organisation de l’édition 2020 de la kermesse.», indiquaient de concert Denis Bonjean, le président du Comité des fêtes, organisateur de l’événement et le bourgmestre hottonnais Jacques Chaplier.

Et ceux-ci d’expliquer les raisons de cette annulation: «La phase 4 du confinement étant maintenue, le nombre de personnes autorisées sur un site extérieur reste limité à 400 jusqu’au 31 août. La fréquentation journalière de la kermesse de Hotton au cours des dernières années est largement supérieure à ce chiffre et pose donc problème. La possibilité de travailler sur inscription ou sur réservation (comme pour un spectacle) a été étudiée mais elle est impossible à gérer vu que le contrôle de la durée de séjour sur le site n’est pas possible. Le risque de longues files d’attente n’est pas négligeable et celles-ci seraient potentiellement sources de conflits, de perturbations de l’ordre public et de contaminations probables…»

Et de rappeler leurs efforts pour tenter d’organiser une édition 2020 sous conditions strictes: «Tout avait été mis en place pour organiser cet événement sur l’île de l’Oneux. Avec la police, les forains et l’armée, le comité avait préparé une stratégie efficace tant pour la sécurité que pour l’aspect sanitaire. Il remercie la police pour ses conseils judicieux, les forains pour leur patience et leur détermination, le Bataillon Logistique de l’armée pour sa disponibilité. Mais l’évolution des chiffres de la pandémie sur notre commune et au niveau du pays est une autre raison qui n’autorise pas à faire prendre des risques à la population mais aussi aux forains…»

Et de conclure: «Nous disons à tous à l’an prochain. Rendez-vous le premier week-end du mois d’août, pour l’édition 2021 de la kermesse de Hotton»