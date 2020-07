Les États-Unis passent le cap des 4 millions de cas recensés

Les États-Unis ont franchi jeudi le cap des 4 millions de cas officiels d’infection au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage à 15H40 (heure belge) de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Les États-Unis ont franchi jeudi le cap des 4 millions de cas officiels d’infection au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon le comptage à 21H40 (19H40 GMT) de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays a jusqu’ici enregistré 4.005.414 infections. Avec plus de 143.800 décès, les États-Unis sont de loin les plus endeuillés au monde en valeur absolue, devant le Brésil et le Royaume-Uni.

Le cap des 3 millions de cas avait été atteint le 8 juillet dans le pays.

Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les États-Unis voient depuis plusieurs semaines l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du pays.

Le Texas, la Californie, l’Alabama, l’Idaho et la Floride ont chacun annoncé mercredi ou jeudi des records de décès en 24 heures. Et plus de 60.000 nouveaux cas journaliers ont été enregistrés à travers le pays lors des neuf derniers jours.

Les modèles épidémiques prédisent en moyenne un pic national dans les quatre prochaines semaines, selon l’université du Massachusetts, qui agrège les modèles d’une vingtaine de centres de recherche.