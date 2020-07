Le Momallois Jean Brankart, 2e du Tour de France 1955, est décédé

Le Momallois Jean Brankart est décédé ce jeudi 23 juillet. L’ancien cycliste, 2e du Tour de France 1955, venait de fêter ses 90 ans il y a quelques jours.

Il venait de fêter ses 90 ans il y a quelques jours à peine, le 12 juillet dernier. Ce jeudi 23 juillet, le Momallois Jean Brankart est décédé. Ancien coureur cycliste professionnel, Jean Brankart possède l’un des plus beaux palmarès de notre arrondissement sur la petite reine. Le point d’orgue de sa carrière, il l’atteint en 1955. Cette année-là, alors qu’il vient de fêter ses 25 ans, Jean Brankart remporte deux étapes du Tour de France et termine sur la 2e marche du podium, derrière Louison Bobet. Quelques années plus tard, en 1958, il terminait deuxième du Tour d’Italie et ramenait le maillot de meilleur grimpeur.

Il y a quelques mois, l’ancien cycliste avait été honoré à l’occasion du carnaval de Momalle avec la création d’un Géant à son effigie.

