Mercedes-Benz rappelle 135.000 véhicules pour un problème d’air conditionné

Mercedes-Benz rappelle 135.000 véhicules de sa classe A pour un problème potentiel du système d’air conditionné, a indiqué jeudi la marque allemande.

Les voitures concernées ont été produites entre septembre 2017 et février 2019. Un potentiel défaut d’installation d’un tuyau de condensation pourrait entraîner l’arrivée d’eau dans l’habitacle, a précisé Daimler, maison-mère de Mercedes.

Quelque 26.800 véhicules touchés sont enregistrés en Allemagne, le reste à l’étranger, selon l’autorité nationale du transport.

Mercedes-Benz a par ailleurs dû procéder au rappel de 20.000 voitures des classes C, GLC et AMG produites entre avril 2018 et novembre 2019 à cause d’un problème de logiciel.

Selon Daimler, les réparations nécessaires peuvent être, dans les deux cas, réalisées en une demi-heure.