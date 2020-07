Quatre personnes victimes d’une agression raciste et homophobe

Quatre jeunes, deux garçons et deux filles, affirment avoir été victimes d’une agression raciste et homophobe, mardi 21 juillet, dans le quartier Matonge à Ixelles, a indiqué jeudi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles – qui a ouvert une enquête – confirmant une information de Sudpresse et Het Nieuwsblad.

L’une des victimes a publié le récit de son agression sur les réseaux sociaux jeudi, faisant appel à d’éventuels témoins. Selon la jeune femme, elle se promenait avec ses amis, une fille et deux garçons, dans le quartier Matonge lorsqu’ils ont été approchés par un groupe de jeunes près du square Châtelaillon Plage.

Deux de ces jeunes leur ont lancé que les deux garçons avaient l’air homosexuels et que les homosexuels ne sont pas les bienvenus dans leur quartier. Ils ont également dit aux deux filles qu’en tant qu’allochtones elles ne devraient pas marcher dans la rue avec deux garçons qui semblent homosexuels.

Les quatre amis ont décidé de ne pas répondre et de passer leur chemin. Mais la bande de jeunes a alors jeté des pierres dans leur direction et les a pourchassés.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a ouvert une enquête. «Nous avons interrogé les victimes. Personne n’a encore été interpellé», a-t-elle commenté.