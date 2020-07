Le tout nouveau pont à Ponts déjà tagué à Tournai

La rambarde sépare la promenade réservée aux piétons et cyclistes de la voirie. Elle a été la cible d’un tagueur qui risque de payer une amende salée… ÉdA

À peine déconfinés, les tagueurs recommencent à sévir en ville, à Tournai. L’un d’entre eux s’est attaqué à la toute nouvelle rambarde du pont à Ponts inauguré fin janvier.

Des tags de couleur rouge, représentant manifestement une signature difficilement déchiffrable, sont apparus cette semaine sur la rambarde séparant la partie piétonne et cycliste de la voirie du pont à Ponts.

Si ce phénomène se faisait de plus en plus rare ces dernières semaines, vraisemblablement en raison du confinement, on assiste depuis quelques jours à une certaine recrudescence de ces actes de vandalisme. Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois tient à rappeler qu’il continuera à pratiquer la tolérance zéro pour le ou les auteurs de tels faits.

«Ces derniers doivent non seulement supporter les frais du nettoyage assuré par Ipalle, rappelle-t-il, mais en vertu des accords que nous avons avec le parquet de Tournai, celui-ci poursuit systématiquement de tels actes, ce qui se traduit généralement par une amende salée, bien plus élevée que l’amende administrative initialement prévue…»

L’examen d’images enregistrées par des caméras de surveillance pourrait permettre l’identification du ou des auteurs.

Ce type d’enquête est d’ailleurs toujours en cours à l’encontre d’un tagueur ayant agi récemment dans le centre-ville et qui signait ses œuvres du nom de Kermes…