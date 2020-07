Vivre avec la Bêta-thalassémie: «Je cache ma maladie chronique»

Maladie orpheline, la Bêta-thalassémie est taboue. Pourtant un diagnostic rapide est essentiel. Témoignage de Robert, 50 ans.

Robert a 50 ans et souffre de Bêta-thalassémie, une maladie qui touche une naissance sur 100 000, par an, et est particulièrement courante dans le bassin méditerranéen, dont sont originaires ses parents.

«Je suis le 3e enfant de la famille. Quand j’ai eu environ huit mois, ma maman trouvant que j’étais pâle et que je ne mangeais pas, a décidé d’aller à la clinique. Elle venait du Sud de l’Italie, comme mon père et ne parlait pas bien français. Les gens de la clinique ont dit que tout allait bien, ont voulu la renvoyer à la maison. Le soir, ils ont eu pitié d’elle... et de moi, et ils ont fait la prise de sang. Mon taux d’hémoglobine était très bas, et ils m’ont gardé pour faire une transfusion sanguine.»

En fait, dans les premiers mois de la naissance, on a encore beaucoup d’hémoglobine fœtale, puis entre six à 24 mois, on voit des développements anormaux.

20 ans à vivre

«On a dit à mes parents que mon espérance de vie était d’environ 20 ans, et qu’ils pouvaient décider de m’abandonner.» Mais les parents décident de se battre pour leur enfant malade, qui doit être transfusé tous les mois. «Comme les adultes ont un taux de ferritine plus élevé que les enfants, j’avais trop de fer dans le sang, ce qui est mauvais notamment pour le cœur et le foie. Je devais prendre un traitement pour le réguler. Enfant, je restais un jour à l’hôpital pour la transfusion, et trois jours pour le traitement par Desferal. De 12 à 25 ans, on m’a fourni une petite pompe, injectant une goutte toutes les deux minutes, pendant la nuit... Quand après 18 ans, j’ai commencé à sortir, mon papa a appris à me piquer et pas question que j’aille me coucher sans être relié à la pompe.»

C’est aussi grâce à son père que Robert est en vie. «Nous étions plusieurs copains à aller à l’hôpital ensemble, nous cachions cette maladie, nous en avions honte... Je suis le seul encore vivant: je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête: à 200%.» Un traitement par voie orale a remplacé la piqûre: «J’ai la chance de le supporter, ce n’est pas le cas de tout le monde.»

«Je ne veux pas qu’on ait pitié»

Robert fait des études mais ne trouve pas du travail dans sa branche et est employé dans le secteur hospitalier, où il n’a jamais révélé sa maladie. « Jusqu’à il y a deux ans, je travaillais à temps plein, prenant congé un jour par mois pour ma transfusion. J’ai dû passer en mi-temps médical, et avec le Covid, je n’ai pas pu travailler car je suis une personne à risque.»

En plus de son hématologue, Robert voit un cardiologue, hépatologue, diabétologue. «Et quand je vais chez l’ophtalmologue, je dois signaler mon traitement, à cause des effets secondaires.» Cet agenda de rendez-vous médicaux, dont les copains se moquaient à l’école n’a pas désempli avec l’âge, mais Robert le cache. Il ne veut pas qu’on le traite comme quelqu’un de différent, et essaie de mener une vie la plus normale possible.