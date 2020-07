Le promu Cadiz engage Alvaro Negredo, passé par Manchester City

Cadiz, promu en Liga la saison prochaine, a enregistré l’arrivée de l’attaquant Alvaro Negredo. L’ancien international espagnol, 34 ans, était libre depuis son départ d’Al-Nasr en Arabie Saoudite.

Avec Negredo, Cadiz s’est offert de l’expérience pour son retour au sein de l’élite espagnole après 14 ans d’absence. Après des passages à Almeria et Séville, il a ensuite porté les couleurs de Manchester City et de Valence. Negredo a également joué pour Middlesbrough et Beskitas.

Negredo compte 21 sélections avec l’équipe nationale espagnole pour 10 buts marqués.