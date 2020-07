La bulle sociale reste limitée à 15 personnes: «Son maintien dépendra de notre comportement»

Si on a, un temps, envisagé de la réduire à 10 personnes, la bulle sociale restera de 15 personnes maximum par semaine. «Mais ce n’est pas définitif», prévient Sophie Wilmès.

+ LIRE | Le résumé des mesures du CNS

«Si nous voulons freiner le retour du coronavirus, il faut agir individuellement et collectivement», annonce Sophie Wilmès, Première ministre.

Afin de ne pas pénaliser ceux qui respectent bien les règles, la bulle sociale restera de 15 personnes, avec qui vous pouvez avoir des contacts rapprochés, par semaine au maximum. «Si tout le monde respecte cette règle, on ne devra pas y toucher à l’avenir. Mais beaucoup de gens multiplient les contacts avec plus de 15 personnes. C’est pourtant indispensable de les limiter au maximum. Car ce nombre n’est pas définitif et son maintien dépendra du comportement de chacune et chacun.»

Sophie Wilmès adresse donc un message de prudence à tous. «Ce ne sont pas des conseils, mais des consignes à appliquer. Ce sont 15 personnes par semaine, et non par jour. D’autant qu’il faut être capable d’énumérer ces personnes. De tête, si on a une bonne mémoire, ou parce que l’on a écrit quelque part.»

Et de rappeler que même en cas de port du masque, «il faut maintenir une distance de sécurité».