Plus de 110 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en Suisse

La Suisse a enregistré 117 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures contre 141 la veille, a annoncé jeudi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un décès a été enregistré, portant le nombre de morts à 1.694.

Au total, 653 nouvelles infections ont été annoncées ces sept derniers jours, selon les chiffres de l’OFSP. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombrent 34.000 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

On compte six nouvelles hospitalisations depuis mercredi. Il y en a eu quatorze les sept derniers jours. Au total, 4.152 personnes ont été hospitalisées. Sur les 746.658 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. Actuellement, 814 personnes se trouvent en isolement et 2.832 en quarantaine, selon les chiffres officiels.