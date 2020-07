Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: la PL replie son chapiteau

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League, dont la saison 2019/20 est sortie de son confinement avant de se clôturer ce dimanche.

Pendant un peu plus d’un mois, les footballeurs se sont donc rangés dans la posture de la raison d’État. Ce n’étaient plus des artistes dans le jeu mais des sportifs en mission comme aux grandes époques des régimes détournés.

Dans ce football-là, il manque de la joie.

Nous n’avons pas été vraiment gâtés au niveau du jeu. Les enjeux étaient bien trop importants. Il faut oser le dire et l’écrire. Ce fut un long calvaire pour tout le monde: à bout de souffle de la première à la dernière minute, malgré les pauses boissons et les cinq changements autorisés. Le sens de la compétition semblait détourné. Un public invisible et détouré est passé d’outil essentiel à la qualité du spectacle au fantôme des stades. Dans un stade sous-vide tout est compressé. Comme d’habitude en Angleterre, tout était bien filmé mais il n’y avait pas grand-chose à voir. Le supporter attendait cette reprise avec impatience, aujourd’hui il est probablement calmé mais ce calme fut, parfois, insupportable à vivre en direct.

L’argent n’a pas d’odeur et aucun scrupule non plus. Des entraîneurs avec masques à l’échauffement, mais à visages nus durant la rencontre. Des baisers dans le cou pour un but marqué mais des poteaux stérilisés à la mi-temps.

Un VAR à l’envers pour des gestes maladroits. Rien ne nous fut épargné. Il va falloir un été pour digérer.

La Premier League a gagné l’essentiel: ne pas tout perdre.

Le grand chapiteau va bientôt replier ses voiles jusqu’en septembre. Ce cirque a assez duré. Ce débat ne fut pas que politique mais financier également. Que cela soit pour les championnats qui n’ont pas sorti le moindre crampon ou les autres… Le seul objectif à atteindre était de ne pas perdre l’argent des droits de retransmission. Un argent qui n’existe déjà plus. Il y a bien longtemps que tous les coffres ont été pillés.

Du plomb et des plumes pour les tricheurs, les voleurs et les menteurs. Ce sera le maillot de la rentrée.

Partout dans le monde, le port du masque devient obligatoire, sauf pour marquer un but. Déposons des filets partout, et la vie sera tellement plus belle.

Liverpool, fabuleux champion d’une saison exceptionnelle. AFP Mais Liverpool reste un fabuleux champion. Ils se sont un peu fanés durant cette dernière phase de compétition (14 points sur 24) mais, ce mercredi soir, pour la dernière de la saison à Anfield, ils ont offert un véritable feu d’artifices. Spectacle total et victoire 5 buts à 3 contre Chelsea.

Quelle saison majestueuse encore pour Klopp et sa bande. Que la fête soit belle.

Manchester Utd et ses Red Devils sont en passe de finir sur le podium. AFP Les invincibles post-crise, en championnat, sont les Red Devils. C’est la seule équipe à ne pas encore avoir concédé la moindre défaite (malgré une élimination en FA Cup). L’Europe est à ce prix, même si le partage face à West Ham risque de compliquer leur dernière journée.

Il leur reste un adversaire à affronter ce dimanche. Mais Leicester s’effondre dans ce sprint final avec 9 points pris sur les 24 disponibles. Avec des statistiques comme celles-là, Brendan Rodgers et Tielemans pourraient voir la Ligue des Champions s’évaporer. C’est un comble pour une équipe qui a flirté toute la saison avec le Big Four.

Mais ces quelques intérêts sportifs ne peuvent masquer les conditions particulières de mise en jeu. La crise est profonde et le football se joue en bord de gouffre. Les adducteurs qui soutiennent la charpente vont bientôt lâcher. L’insouciance heureuse et dépensière semble avoir atteint ses limites. Cette crise n’est qu’un accélérateur de particules.

Le football se veut moderne mais baigne encore dans l’archaïque. Il est regardé par le grand nombre mais manque de vision. Non, tout n’est pas permis! On ne peut juger une action au millimètre et une autre à coup de gourdin. L’arbitrage va, lui aussi, devoir enlever certains masques. Ce sera la clef de la réussite de ce sport pour les années futures, ou la source de son déclin. À chaque crise sa métamorphose. Le football a perdu sa virginité depuis bien longtemps, maintenant c’est son public. Et demain ce sera peut-être son âme?