MUSIQUE | PJ Harvey en version brute

Universal va rééditer la discographie complète de PJ Harvey, démos comprises. Et ça commence aujourd’hui.

En 1992, le 30 mars, sortait un disque qui allait faire date, Dry, le premier album de PJ Harvey.

Polly Jean Harvey est Britannique, elle joue du saxophone et chante dans différents groupes. Puis elle forme le trio PJ Harvey avec Rob Ellis et Steve Vaughan. Elle écrit, elle compose, elle chante. Elle a 23 ans et ça explose.

Un des meilleurs de la décennie

Dry est un disque de rock alternatif bien balancé entre rage et émotion, entre blues et punk. Il est régulièrement cité parmi les meilleurs albums de rock britannique du début des années 90.

Aujourd’hui, sa maison de disque réédite ce premier album en version démo. Ces versions étaient déjà sorties, à l’époque, avec l’album. Elles sont maintenant disponibles indépendamment. En CD, vinyle ou digital.

Ces titres, présentés ici bruts, sans fard, sans fioritures, on les redécouvre autrement. On se concentre plus encore sur la voix, l’émotion dingue qu’elle dégage, la poésie et les images que font naître les mots de la chanteuse. Le très sautillant Dress, ainsi déshabillé et ramené à sa version démo garde pourtant toute sa rage, appuyée par une guitare électrique très brute. Ou Water, qui termine l’album, redevient un blues punk acoustique riche en émotions.

- Un an de rééditions

Cette sortie marque le début de la réédition complète de la discographie de PJ Harvey tout au long des 12 prochains mois. De quoi (re)découvrir les près de 30 ans de carrière d’une des artistes britanniques les plus singulières.

Prochainement, on verra aussi la réédition de Rid of Me, son deuxième album (1993), accompagné de quatre démos déjà parues la même année (21 août). Le troisième, To Bring You My Love (1995), l’album qui lui a apporté la reconnaissance internationale sera réédité le 11 septembre, accompagné de toutes ses versions démo.

PJ Harvey, «Dry», UMC/Island Beggars. Disponible dès ce vendredi.