DIRECT VIDÉO | Quelles sont les décisions du Conseil national de sécurité? Suivez la conférence de presse en direct

Réuni depuis 9 h ce jeudi, le Conseil national de sécurité présentera à 13 h 30 les mesures pour adapter le dispositif à l’évolution de la pandémie. Suivez la conférence de presse en direct vidéo.

On sait déjà que la phase 5 du déconfinement est déjà reportée, à cause des signes de rebond perceptibles depuis plusieurs jours, en Belgique, comme à l’étranger.

Sophie Wilmès, Première ministre, l’a annoncé sur Twitter: la conférence de presse est prévue à 13h30.

De persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden om 13u30. La conférence de presse après le Conseil National de Sécurité aura lieu à 13h30. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 23, 2020

Plusieurs mesures nationales et plus locales pourraient être prises: port généralisé du masque dans les lieux publics, reconfinements localisés, rassemblements, etc.