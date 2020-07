Appel à projets pour comprendre l’impact de l’épidémie sur la santé des jeunes vulnérables

Le Fonds UCB Community Health, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance un appel à projets visant à comprendre et réduire l’impact à moyen et long terme de la pandémie de Covid-19 sur la santé des jeunes de 15 à 24 ans issus de communautés vulnérables, annonce jeudi un communiqué de la FRB.

Ces jeunes, qu’ils soient issus de minorités raciales et ethniques, réfugiés, demandeurs d’asile, porteurs d’un handicap ou de problèmes de santé ou encore fragilisés sur le plan socio-économique, ont vu leur santé, leurs relations sociales, leur capacité à étudier et à travailler, leurs ressources financières, leur sécurité alimentaire et leur protection contre les violences et les abus perturbées par la crise sanitaire.

Le UCB Community Health Fund soutiendra des initiatives et des projets créateurs d’impact, destinés à améliorer leur santé physique, mentale et sociale. Ils pourront bénéficier d’une aide allant de 30.000 à 50.000 euros.

Il financera également des recherches en sciences sociales portant sur les conséquences de la pandémie sur la santé des jeunes. Dans ce cas, l’aide ira de 50.000 à 150.000 euros.

Les dossiers de candidature peuvent être introduits jusqu’au 30 septembre. Le budget total disponible pour cet appel à projets se situe entre 2 et 2,5 millions d’euros.