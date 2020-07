Une douzaine d’interpellations dans les milieux de la drogue à Tournai

Non, ce n’est pas l’étal d’une nouvelle épicerie tournaisienne mais la dernière saisie en date… Com.

Un joli coup de filet a été opéré la semaine dernière par la police du Tournaisis qui détaille cette opération sur sa page Facebook. Question de montrer qu’elle fait son travail, mais pas que...

Si la zone de police du Tournaisis – comme d’autres d’ailleurs -se plaît à publier certains résultats de ses interventions sur sa page Facebook, ce n’est pas (seulement) pour s’auto-féliciter du travail accompli, mais c’est aussi, et surtout, dans le but de toucher plus spécifiquement un public jeune que l’on sait accroc aux réseaux sociaux.

Question de lui rappeler, par exemple, que la lutte contre les stupéfiants reste une priorité majeure reprise dans le plan zonal de sécurité 2020/2025.

Le dernier «post» diffusé par la zone, ce jeudi, fait état d’une douzaine d’interpellations dans les milieux de la drogue, cela à l’occasion d’une opération qui a débuté le 15 juillet dernier.

«La zone de police du Tournaisis a mené des perquisitions dans le quartier Saint Piat, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. La suite d’enquête rapidement menée a débouché sur de nouvelles perquisitions le lendemain dans le quartier du château, peut-on lire sur la page de la zone.

Ces deux opérations successives ont permis d’interpeller 12 personnes. Cinq d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt et un mineur a été placé en IPPJ.

Une quarantaine de grammes de cocaïne et un peu plus de 300 grammes d’héroïne ont été saisis, la valeur de l’ensemble est estimée à 6 000€.

Une somme d’argent de 2 800€ a également été saisie, de même que 7 GSM, 6 balances de précision et une machette. Une trentaine de policiers ont été mobilisés dans le cadre de ces opérations. L’enquête se poursuit.»

Voilà qui nous promet encore d’autres publications montrant, en définitive, que la police du Tournaisis fait son travail. Et qu’elle le fait bien…