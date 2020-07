West Bromwich Albion retrouve la Premier League, Charlton, Wigan et Hull relégués

West Bromwich Albion évoluera en Premier League la saison prochaine. Les Baggies se sont assurés de la montée au sein de l’élite du football anglais malgré son match nul 2-2 contre Queens Park Rangers mercredi lors de la 46e et dernière journée de Championship (D2 anglaise).

West Bromwich Albion termine la saison avec 83 points et décroche le second fauteuil pour la montée en Premier League, derrière Leeds, assuré de retrouver la D1 après seize ans d’absence depuis vendredi.

WBA retrouve la Premier League deux saisons après avoir été relégué.

Brentford, battu 1-2 sur le fil par Barnsley, finit 3e avec 81 unités, devant Fulham (81), qui a pris 1 point à Wigan (1-1), Cardiff (73), vainqueur de Hull 3-0, et Swansea (70), qui s’est imposé 1-4 à Reading.

Brentford, Fulham, Cardiff et Swansea vont se disputer le troisième et dernier ticket pour la Premier League, lors des play-off. Brentford affrontera Swansea et Fulham sera opposé à Cardiff. La finale de ces barrages aura lieu le 4 août à Wembley.

Charlton, battu 4-0 par Leeds, Wigan et Hull City sont relégués en League One (D3).